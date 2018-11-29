سياسي سعودي: تركيا وقطر وإيران لا يهمها أمن واستقرار العالم العربي

قال السياسي السعودي خالد السليمان، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الأخيرة للقاهرة؛ أفسدت خطط التجييش الإعلامي والسياسي؛ لخلق نوع من العزلة الوهمية على السعودية.
وأضاف "السليمان"، خلال مداخلة على فضائية "مداد نيوز" السعودية، أن ثلاثي الشر المتمثل في تركيا وقطر وإيران لا يهمه أمن واستقرار العالم العربي، ولكن فقط تدمير السعودية وزعزعة أمنها واستقرارها الدول العربية.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية دائما ما تكون طوق نجاة وإنقاذ للأمة العربية، كاشف عن أن التحالف القائم بين البلدين خلال فوضى ما سمى بالربيع العربي؛ كان حاسما في وقف مد ذلك الطوفان المدمر.