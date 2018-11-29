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العصار: حضرنا معارض عالمية لتطبيق نقاط القوة في معرض إيديكس ..فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:16 ص
محمد العصار
محمد العصار
هاني حسين
قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إنه تم إرسال وفود للمشاركة في معارض للصناعات العسكرية والدفاعية على مستوى العالم؛ للاستفادة من نقاط القوة وتنفيذها في معرض إيديكس، حتى يخرج بالشكل اللائق عن مصر.

وأضاف "العصار"، في حواره مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة "الأولى"، أن هناك تنسيقًا مع وزارات الدولة المعنية؛ لإنجاح معرض إيديكس للصناعات والدفاعات العسكرية المقام في مصر.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة الخارجية لإرسال الرسائل والدعوات الخاصة بالمعرض للجهات الأجنبية عن طريق سفراء مصر في الخارج، وتنسيق مع وزارة الداخلية؛ لتخفيف التكدس المروري في أيام المعرض، إضافةً إلى التنسيق مع وزارة السياحة؛ لوضع خطة لتنشيط السياحة والاستفادة من تواجد 10 آلاف زائر للمعرض.

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