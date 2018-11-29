التراس: إقامة المعرض الدولي للسلاح بمصر دليل على الثقة في صناعاتها العسكرية

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتطوير الصناعة وتعميق المحلية منها؛ وهو ما تبذل فيه الدولة مجهودات كبيرة.





وأضاف "التراس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس وجه بتطوير الهيئة العربية للتصنيع وتطوير إنتاجها لتكون شريكا أساسيا في التنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات القومية الكبيرة.





وأشار إلى أن الهيئة توفر احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، فضلا عن معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحليل المياه وتشارك في كل مشروعات الدولة.





وأضاف أن إقامة معرض إيدكس أول معرض للسلاح يقام في مصر في مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل يعني تماما الثقة الكاملة في القدرات التصنيعية للمعدات العسكرية المصرية.





وقال إن الخبرات المصرية والقتالية لدى الجيش المصري، معروفة لدى الجميع، مؤكدا أن استخدام الجيش المصري لأي سلاح؛ يكون بمثابة ثقة للجيوش العالمية لاستخدامه.



