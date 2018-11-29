وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو

توقع الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن يكون تأثير معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية المنعقد في مصر إيجابيًا للغاية، من خلال احتكاك شركاتنا المصرية مع نظيراتها العالمية المشاركة فيه.





وأضاف "العصار"، في حواره في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة "الأولى"، أنه سيتم الكشف عن مفاجآت سارة ستعرض لأول مرة في معرض إيديكس، من ضمنها منتج مصري يحقق صدى كبيرًا على مستوى العالم.





وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن مصانع الإنتاج الحربي تتميز بالمعدات الأرضية، والهيئة العربية للتصنيع تتميز بالطائرات والصواريخ، وشركة البصريات متميزة في مجال الأجهزة البصرية، وهناك تنوع في المعدات العسكرية المعروضة في معرض إيديكس، وهناك تنسيق بين الجهات المصرية التي ستعرض منتجاتها فيه.





وأشار إلى أن القوات المسلحة بذلت مجهودًا كبيرًا لإنجاح المعرض، حيث شكلت لجنة، مرت على المعروضات المصرية فيه؛ للتأكد من جودتها، وتم وضع شروط للمعدات العسكرية التي يتم عرضها.





وقال إنه سيتم إقامة المعرض كل عامين في مصر بشكل دوري، بالتعاون مع الشركة البريطانية التي تتولى تنظيمه.