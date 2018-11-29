الصحة تطلق مشروع مكافحة التبغ.. إليزابيث شاكر: خطورة التدخين زادت بعد زيادة أعداد النساء المدخنات.. وكارولين ماهر تطالب بمنعه فى الأماكن العامة الحيوية

إليزابيث شاكر: خطورة التدخين زادت بعد زيادة أعداد النساء المدخنات

كارولين ماهر تطالب بمنع التدخين فى الأماكن العامة الحيوية

سامى المشد يطالب بتكاتف جميع المؤسسات لمكافحة التدخين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، عن إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ "fctc 2030"، والخاص بتنفيذ الإستراتيجية المصرية لمكافحة استهلاك التبغ وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة نيابة عن وزيرة الصحة، أن الوزارة تعمل وبجهد للحد من انتشار التدخين، حيث تم إنشاء إدارة عامة لمكافحة التدخين تابعة لوزارة الصحة أعقبها إنشاء 27 وحدة لمكافحة التدخين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.وقالت الوزارة إنه يتم العمل من خلال هذه الاتفاقية على رصد نسب التدخين في مصر، وتعديل التشريعات الحالية لدعم مكافحة التبغ بما يتوافق مع التغيرات الحديثة للأشكال المختلفة التدخين، بالإضافة إلى منع التدخين بالأماكن العامة لحماية المواطنين من آثار التدخين السلبي.وفى هذا السياق، أشادت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع مكافحة التبغ الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكدة أن هناك دورات مجتمعيا كبيرا لمكافحة التدخين يبدأ من الأسرة لأن الأبناء يتبعون آباءهم.وأكدت "شاكر"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التدخين ازداد خطورة على المجتمع المصري بعد زيادة أعداد النساء المدخنات، إضافة إلى تغير ثقافة المجتمع والاحترام المتبادل، حيث إن الأبناء أصبحوا يشربون السجائر أمام آبائهم، وقالت: "بلدنا بقة تدخن بشراهة".وطالبت عضو لجنة الصحة برفع أسعار السجائر إلى أكبر قيمة ممكنة حتى يفكر المدخنون كثيرا قبل شرائها، إضافة إلى التوعية الصحية والمجتمعية بخطورة التدخين على الصحة والاقتصاد.من جانبها، أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن التدخين عادة سيئة متوارثة، يتوارثها الأبناء من الآباء، ولمكافحته للحد من خطورته على الصحة العامة وإنقاذ المجتمع من أضراره يجب أن يبدأ الآباء بأنفسهم فى الإقلاع عن التدخين.وأوضحت "ماهر"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تغيير سلوكيات المجتمع مؤخرا ساهم بشكل كبير في ازدياد أعداد المدخنين، حيث إن الشباب أصبحوا يدخنون من باب التباهي، إضافة إلى أن المجتمع أصبح يتقبل فكرة تدخين السيدات.وطالبت عضو مجلس النواب بمنع التدخين فى المنشآت والأماكن العامة والحيوية كالمستشفيات والجامعات.من جانبه، ثمن النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، دور وزارة الصحة وجهودها لمكافحة التدخين، مؤكدا أن التدخين يمثل خطورة بالغة على الصحة العامة للمجتمع المصرى.وطالب "المشد"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن يكون هناك حراك مجتمعى وتكاتف من قبل جميع الجهات المعنية، الإعلام، والأزهر، والمؤسسات الاقتصادية، مع وزارة الصحة، للتوعية بمخاطر التدخين التي طالت الأطفال قبل الكبار.