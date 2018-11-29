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توك شو

بالأسماء.. الفائزون في مسابقة موتور فيستيفال للسيارات بسهل حشيش

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:41 ص
صدى البلد
توك شو
قال حكم ربيع، منظم سباق موتور فيستيفال، إن الفائزين بالمركز الأول في السباق الذي أقيم في سهل حشيش، هما هاني عمر وهاني مدبولي.

وأضاف ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي تامر بشر، ببرنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفائزين بالمركز الثاني كل من "شريف عبد العظيم، وأحمد الميهي"، أما المركز الثالث فهما "أحمد شوماني، إيهاب الحسيني".

وأوضح أن المتسابقين استسهلوا السباق كونه 80 كيلومترا بداخل سهل حشيش ولكنه ذلك غير صحيح، فالرالي صعب.

وأشار منظم سباق موتور فيستيفال، إلى أنه تم إقامة سباق ليلي مما أضفى شيئا من الغموض والإثارة.
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