بالأسماء.. الفائزون في مسابقة موتور فيستيفال للسيارات بسهل حشيش

قال حكم ربيع، منظم سباق موتور فيستيفال، إن الفائزين بالمركز الأول في السباق الذي أقيم في سهل حشيش، هما هاني عمر وهاني مدبولي.





وأضاف ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي تامر بشر، ببرنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفائزين بالمركز الثاني كل من "شريف عبد العظيم، وأحمد الميهي"، أما المركز الثالث فهما "أحمد شوماني، إيهاب الحسيني".





وأوضح أن المتسابقين استسهلوا السباق كونه 80 كيلومترا بداخل سهل حشيش ولكنه ذلك غير صحيح، فالرالي صعب.



