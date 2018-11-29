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رياضة

شوقي يكشف عن حقيقة عودة رمضان صبحي إلى الأهلي في يناير

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد رشاد
كشف نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعبين، عن إمكانية عودة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال "شوقي"، لقناة "أون سبورت": "رمضان صبحي عقد جلسة مع ديفيد فاجنر، المدير الفني لهدرسفيلد؛ عقب عودته من المنتخب الأوليمبي، وأخبره الأخير بتمسكه به، لأنه أول صفقة يعقدها قبل انطلاق الموسم الحالي، كذلك أخبره بصعوبة التخلي عنه في الفترة الحالية ويريد استمراره مع الفريق". 

وبسؤاله عن إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي في يناير، رد قائلًا: "كل شيء وارد".

وعاد رمضان صبحي لدخول قائمة فريقه في مواجهة ولفرهامبتون بالجولة الـ13 للدوري الإنجليزي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ورحل رمضان صبحي عن الأهلي في عام 2016 لينضم إلى صفوف ستوك سيتي، وقضى معه موسمين، قبل الانتقال بداية الموسم الحالي إلى صفوف هدرسفيلد.

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