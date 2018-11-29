استمرار فعاليات الأسبوع البيئي الرابع لليوم الخامس بجامعة المنيا

تابع الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة لكلية التمريض، أعمال التشجير بالكلية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الرابع، الذي أطلقته الجامعة تحت رعاية رئيسها الدكتور مصطفى عبد النبي، بالتعاون مع وزارة البيئة؛ لنشر ثقافة الوعي البيئي، واستثمار طاقات الشباب وتوعيتهم بقيمة العمل التطوعي في إقليم الصعيد، انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتنمية البيئة.



وشهد أعمال التشجير بكلية التمريض، كل من الدكتورة يسرية السيد، والدكتور محمد عنتر، وكلاء كليتي التمريض والسياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية التمريض.



وفي ذات السياق، قامت اللجنة الفنية بكلية التربية الفنية، بإشراف الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميد الكلية، بإعادة تدوير المخلفات الموجودة في محيط الكلية، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع البيئي الرابع.