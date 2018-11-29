بيكيه: تصدرنا أصعب مجموعة لـ برشلونة في السنوات الأخيرة

أعرب جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، عن سعادته بتحقيق الانتصار بهدفين لهدف على آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن نعتلي الصدارة في دور المجموعات منذ سنوات، لأننا نملك جيلا عظيما، وهذه المجموعة التي تأهلنا من خلالها متصدرين؛ كانت من أصعب المجموعات لنا في السنوات الأخيرة، ولم يكن من السهل التأهل".



وأضاف: "آيندهوفن شكل خطرًا كبيرًا علينا، ولكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني، ونعرف كيف ننافس في دوري الأبطال، والمرحلة المقبلة لا يمكن أبدا التهاون فيها، فحين تقدم مباراة سيئة تذهب إلى المنزل خارج البطولة".



وتابع: "في الشوط الأول آيندهوفن كان لديه فرص أكثر، ولكننا ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني على الرغم من أننا عانينا في الدقائق العشر الأخيرة، وكان من الطبيعي لهم أن يحاولوا التعديل".



وبسؤاله عن هدفه في المباراة: "لقد تدربنا عليه في المران، ونفذناه بشكل مثالي".