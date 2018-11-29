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محافظات

إدراج مشروعات إنشائية جديدة بجامعة العريش ضمن خطة العام المقبل

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
وافق مجلس الجامعة العريش، برئاسة الدكتور حبش النادي، على إدراج عدد من المشروعات في خطة العام المالي المقبل 2019\ 2020.

وتشمل هذه المشروعات إنشاء 7 مبانٍ لكل من "المستشفي الجامعي , كلية الصيدلة، كلية التمريض، الخدمات الطلابية، المكتبة المركزية , المعامل المركزية، كلية الهندسة".

وقال المهندس مدحت فايق مدير الإدارة الهندسية إن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا تشمل مبانٍ لـ"كلية التجارة، كلية الاستزراع السمكي، مدينة طلبة ,مدينة طالبات , كلية الآداب، مبني إداري كلية التربية , والعيادات الطبية"، علاوة علي إقامة مشروع تمهيد الطرق والبنية التحتية , ومبني معامل الطب الي جانب المنظومة الأمنية والشبكات.

واضاف ان هناك عددا من المشروعات تم لبدء فيها خلال العام المالي الحالي2018\ 2019 وتشمل مباني "كلية الاقتصاد المنزلي ,كلية التربية الرياضية ,الصالات الرياضية , كلية الطب البيطري, مجمع مدرجات سعة ٢٥٠ طالبا، مجمع مدرجات سعة ٦٥٠طالبا"، الي جانب انشاء مزرعة سمكية بحثية تعليمية وعنابر سمان وارانب بحثي تعليمي ,وعنابر دواجن بحثي تعليمي ,مصنع الأعلاف , وكذلك شبكات اطفاء الحريق.
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