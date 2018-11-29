إدراج مشروعات إنشائية جديدة بجامعة العريش ضمن خطة العام المقبل

وافق مجلس الجامعة العريش، برئاسة الدكتور حبش النادي، على إدراج عدد من المشروعات في خطة العام المالي المقبل 2019\ 2020.





وتشمل هذه المشروعات إنشاء 7 مبانٍ لكل من "المستشفي الجامعي , كلية الصيدلة، كلية التمريض، الخدمات الطلابية، المكتبة المركزية , المعامل المركزية، كلية الهندسة".





وقال المهندس مدحت فايق مدير الإدارة الهندسية إن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا تشمل مبانٍ لـ"كلية التجارة، كلية الاستزراع السمكي، مدينة طلبة ,مدينة طالبات , كلية الآداب، مبني إداري كلية التربية , والعيادات الطبية"، علاوة علي إقامة مشروع تمهيد الطرق والبنية التحتية , ومبني معامل الطب الي جانب المنظومة الأمنية والشبكات.



