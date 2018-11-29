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رياضة

سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحتاج لاعبين أصحاب خبرات

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:31 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد رشاد
حدَّد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المواصفات التي أوصى بها ناديه في صفقات فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال "عبد الحفيظ"، لقناة "أون سبورت"، "نمر حاليًا بفترة لا تتكرر كثيرًا في تاريخ الأهلي، وهي تحتاج إلى لاعبين ذوي مواصفات خاصة، في فترة سابقة كنا نسعى لتدعيم الفريق بلاعبين شباب وناشئين للاستفادة منهم في المستقبل، ولكن المرحلة الحالية هي مرحلة أصحاب الخبرات".

وأشار إلى أن صفقات الأهلي الشتوية ستكون مع لاعبي أصحاب خبرات ومميزين وأعمارهم تتراوح بين 24 و28 عامًا وهي فترة تألق اللاعب في المستطيل الأخضر.

وأكد أن الأمور المالية في النادي مستقرة تمامًا، ولا يوجد بشأنها أي أزمة، وبالفعل هناك بعض الصفقات قاربت على الانتهاء ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة.

وانتقل للحديث عن محمود الخطيب رئيس الأهلي، قائلا: "الخطيب سيعود لمصر في الأيام الأولى من شهر ديسمبر، وبمجرد عودته؛ سيعلن عن الشكل الجديد لقطاع كرة القدم في النادي بعد عملية الهيكلة التي سيشهدها قطاع الكرة، ووقتها سيعرف الجميع المسمى الوظيفي لكل عنصر في قطاع كرة القدم، ومهام كل شخص التي سيقوم بها داخل منظومة العمل الجماعي بالنادي، والتي تهدف إلى تصحيح الأمور وتجاوز الفترة الحالية في القلعة الحمراء".

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