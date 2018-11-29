سيد عبد الحفيظ: لا يهمني من يتصدر الدوري الآن والعبرة بالخواتيم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم اهتمامه في الوقت الحالي بالفريق الذي يتصدر الدوري الممتاز.





وقال "عبد الحفيظ"، لقناة "أون سبورت"، "لا يهمني من هو متصدر الدوري في شهر نوفمبر أو ديسمبر أو يناير، يهمني فقط من هو بطل الدوري بنهاية موسم 2018/ 2019، الظروف الحالية ليست المرة الأولى التي نمر بها، وفي مواسم ماضية كان فارق النقاط أكثر من 10، وفاز الأهلي بالدوري في النهاية".





واستطرد: "تعرضنا لفترة تشبه التي نمر بها حاليا في بداية الألفية الثالثة، واستطاع الأهلي تجاوزها بالعمل في كل الاتجاهات من أجل بناء فريق قوي".



