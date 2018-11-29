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رياضة

مرجان: خطاب اتحاد اليد يقصر حضور الجماهير للمباريات على فئتين فقط

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:02 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالحكيم أبوعلم
قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه يتمنى حضور جماهيره في كل المدرجات والصالات، خاصة أن هذه الجماهير الوفية تكون دائمًا بمثابة الحافز القوي للاعبين لتقديم أحسن العروض، وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالأهلي.

وأشار إلى أن النادي تلقى من قبل خطابًا من اتحاد كرة اليد يفيد السماح لـ"حاملي بطاقة العضوية في النادي والاتحاد فقط" حضور المباريات، وبالتالي فإن مباراة الغد في دوري كرة اليد بين الأهلي وسموحة، لن يتواجد في المدرجات سوى حاملي البطاقات المشار إليها؛ إلتزامًا من النادي بلوائح الاتحاد المنظم للبطولة.

وأكد مرجان تقديره الكامل لجماهير الأهلي ورغبتها في مساندة كل الفرق في جميع اللعبات، لكن لم يكن أمام إدارة الأهلي سوى الالتزام بما جاء في خطاب اتحاد كرة اليد، والذي لم يسمح للجماهير بحضور المباريات.
مرجان: خطاب اتحاد اليد يقصر حضور الجماهير للمباريات على فئتين فقط
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