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سفير كوريا الجنوبية: مصر دولة كبيرة ومؤثرة في الشرق الأوسط وأفريقيا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
سفير كوريا الجنوبية
سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة يوون يوا تشو
أ ش أ
أكد سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، يوون يوا تشول، أن مصر دولة كبيرة ومؤثرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتلك حلولًا اقتصادية كبيرة بفضل الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وقال السفير الكوري، خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام والصحف بأسوان، مساء أمس، الأربعاء، إن "مصر حققت نموًا اقتصاديًا حاليًا وصل إلى 6%، يساعد كثيرًا على زيادة حجم الاستثمارات الكورية بها"، مضيفا: "وقعنا مع الحكومة المصرية العديد من اتفاقيات التعاون بلغت تكلفتها نحو 3 مليارات دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية عام 2016، كما يجري تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية، وإنشاء خط للسكة الحديد يربط نجع حمادي بالأقصر بتكلفة 150 مليون دولار".

وأشار إلى أن السائح الكوري يعشق زيارة مصر، والأهرامات والنيل، حيث زارها قبل ثورة يناير نحو 70 ألف سائح.

وأعرب السفير الكوري عن سعادة بلاده بالتعاون الثقافي مع أسوان من خلال إنشاء قسم للغة الكورية بجامعة أسوان؛ لدعم التواصل ونشر الثقافة الكورية داخل المحافظة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ستستغل وجود قسم اللغة الكورية في إقامة أيام ثقافية وفعاليات للثقافة الكورية داخل المحافظة.
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