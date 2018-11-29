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ثقافة

وزيرة الثقافة: مسرح الشمس تحول إلى مركز لتأهيل ذوي القدرات بالفنون

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:35 ص
صدى البلد
طارق موسى
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عرض "الحكاية روح"، من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة، والتي تديرها الفنانة وفاء الحكيم، والتابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وذلك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وأكدت "عبد الدايم"، أنه بعد مرور خمسة أشهر على تدشين هذا المسرح النوعي تحول إلى مركز لتأهيل أبطال الإرادة من ذوي القدرات الخاصة بعد التقدم الملحوظ في حالات عدد من الأطفال، مشيرة إلى أهمية دور الفنون في تأهيلهم ودمجهم بشكل طبيعي في المجتمع.

وشددت وزيرة الثقافة، على ضرورة إعادة ترتيب صالة المسرح وخدماته بما يتناسب مع الغرض الذي خُصص له، مشيدة بالعرض الذي يبث الطاقة الإيجابية فى النفوس، ويدعو إلى تخطى الصعاب، ويتناول سيرة عدد من العباقرة المصريين من ذوى القدرات الخاصة الذين نجحوا بالعزيمة وقوة الإرادة فى تجاوز الصعاب، وتحقيق النجاح، وهم "سيد مكاوي، عمار الشريعى، طه حسين".

وكانت الوزيرة قد تفقدت معرضًا لنتاج فصول الفنون التشكيلية التابعة للمسرح قبل بداية العرض الذى جاء فى معالجة درامية مزجت الحوار بالأداء الحركى والموسيقى والغناء وصاحبه ترجمة بلغة الإشارة، ويعد الثاني للفرقة الذي تقوم ببطولته ممثلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن عرض "الحكاية روح" بطولة "رحمة، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود"، ألحان أحمد الناصر، استعراضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، تأليف وأشعار مصطفى زيكو، ومن إخراج محمد متولي.

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