استمرار فعاليات مهرجان الجوالة الرابع عشر بجامعة طنطا.. صور

استمرت فعاليات ومنافسات مهرجان الجوالة الرابع عشر بجامعة طنطا، أمس الأربعاء، والتي كانت قد انطلقت الخميس الماضي، بحضور د مجدى سبع رئيس الجامعة ولفيف من العمداء.



ويقام حفل الختامي للمهرجان، اليوم الخميس، بحضور د الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا للتعليم والطلاب، و د ممدوح المصرى عميد كلية الاداب، ود. مصطفى ابو عمرو وكيل كلية الحقوق، ود. احمد عياد رئيس قسم علم النفس باداب طنطا، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب ونخبة من اعضاء هيئة التدريس والطلاب .



وصرح مبارك بأن فعاليات حفل السمر والمسابقات تقام بين فرق الجوالة بالمدن الجامعية والصيدلة والاداب و الحقوق فى جو من التنافس الشريف فى ظل دعم كامل من ادارة جامعة طنطا للانشطة الطلابية، مشيرا إلى ان كليات التجارة ككل والتربية والزراعه قد قدمت عروضا متميزة خلال الايام القليلة الماضية .



واشار إلى ان كلية الاداب تشارك بعرض متميز اليوم، يتناول مجموعة من الفقرات الغنائية والتمثيلية التى تبرز روح الوطنية وتعبر عن حياة وانشطة الجوالة المختلفة وان هناك منافسة شرسة بين كل الفرق للحصول على المركز الاول .