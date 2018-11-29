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العصار: 373 شركة من مختلف دول العالم ستشارك بمعرض إيديكس 2018

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:49 ص
اللواء محمد العصار
اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي،
حسام الحارتي
أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن علاقات مصر بكل دول العالم على أحسن ما تكون.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي" ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، أن 373 شركة من مختلف دول العالم ستشارك بمعرض "إيديكس 2018" ، تمثل 41 دولة، ويحضره 9 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربي، بخلاف قادة الأفرع الرئيسية بمختلف دول العالم.

وشدد وزير الإنتاج الحربي على أن كل الدول الصناعية المتقدمة مشتركة بهذا المعرض و3 دول عربية هي السعودية والإمارات ولبنان، مشيرا إلى أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس حجم مصر، وكان لابد من أن يكون بمصر مثل هذا المعرض الذي يعكس عودة دورها الريادي للمنطقة.

وتقيم مصر المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، في الفترة من "3 - 5" ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
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