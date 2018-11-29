بخلاف تورم الساقين.. أعراض وأسباب الإصابة بداء الفيل.. والناموسية إحدى طرق الوقاية

5 أعراض خطيرة تدل على الإصابة بـ داء الفيل

عوامل خطيرة تزيد من نسب الإصابة الدعم النفسي أهم 6 طرق للعلاج و7 طرق للوقاية من الإصابة.. الناموسية إحداها





يُعرف داء الفيل باسم الفيلاريات اللمفي، الذي تتسبب به الديدان الطفيلية، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق البعوض، ويتسبب داء الفيل بحدوث تورم في كيس الصفن أو الساقين أو الثديين.





ويُعتبر داء الفيل مرض استوائي مهملًا (NTD)، وهو الأكثر شيوعًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم ، بما في ذلك أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث يقدر أن 120 مليون شخص مصابون به حول العالم.





أعراض الإصابة بداء الفيل:





توجد بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لداء الفيل، أبرزها تورم أجزاء مختلفة من الجسم، والذي يكون في الأماكن التالية:





1- الساقين

2- الأعضاء التناسلية

3- الثديين





وتعد منطقة الأرجل هي المنطقة الأكثر إصابة، حيث يمكن أن يؤدي تورم وتضخم أجزاء الجسم إلى مشاكل اخرى مثل: الألم، وعدم القدرة على التحرك.





ويتأثر الجلد أيضًا بهذا المرض، حيث قد يتسبب في الآتي:





1- جفاف الجلد

2- الحصول على جلد سميك

3- حدوث تقرحات بالجلد.

4- الحصول على جلد أكثر قتامة من المعتاد.

5- معاناة بعض الأشخاص من أعراض إضافية ، مثل الحمى والقشعريرة.





ويؤثر داء الفيل بشكل غريب على جهاز المناعة، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، في خطر متزايد للعدوى الثانوية.





وتزيد نسب الإصابة بداء الفيل الناتج عن الديدان الطفيلية التي تنتشر عن طريق البعوض.





وهناك 3 أنواع من الديدان التي يمكن أن تتشارك في إصابة الإنسان بالمرض، وهي:





1- فخرية بنكروفتية

2- بروجيا مالاي

3- بروجيا تيموري





وتؤثر الديدان على الجهاز الليمفاوي في الجسم، حيث انه هو المسؤول عن إزالة النفايات والسموم، وإذا تم حظره؛ فإنه لا يزيل النفايات بشكل صحيح، مما يتسبب في تراكم السوائل بالجسم من السائل اللمفاوي، ويؤدي للتورم.





ويمكن أن يصيب داء الفيل الأشخاص في أي عمر، وللنساء والرجال. وهو أكثر شيوعًا في الأجزاء الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم ، مثل، أفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند وجنوب امريكا,





وعلى الرغم مما سبق؛ هناك العديد من عوامل الخطر الشائعة حول داء الفيل، تشمل ما يلي:





1- يعيش المرض لفترة طويلة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية

2-هناك بعض الاشخاص معرضين للدغات البعوض أكثر من غيرهم.

3- تزيد نسب الإصابة في الأشخاص الذين يعيشون في ظروف غير صحية.





وعندما تصاب بداء الفيل سيسألك طبيبك عن تاريخك الطبي، وإجراء الفحص البدني، وقد تحتاج أيضا إلى اختبارات الدم؛ لمساعدته في إعطاء التشخيص الصحيح، حيث يجري تحليلا لعينة من دمك للكشف عن وجود طفيليات.





ويمكن أن يخضع الشخص المصاب بهذا المرض إلى الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية لاستبعاد احتمال حدوث مشاكل أخرى تسبب نفس الأعراض، وبهذه الطريقة يمكن أن يتم معالجة داء الفيل.





ويتمثل علاج داء الفيل في ما يلي:





1- الأدوية المضادة للطفيليات، مثل ثنائي إيثيل كاربامازين (DEC)، مكتيزان، و ألبيندازول (Albenza)

2- النظافة الجيدة للمناطق المصابة.

3- محاصرة المناطق المتضررة.

4- الإعتناء الجيد بالجروح في المناطق المتضررة.

5- يمكن اللجوء إلى الجراحة في الحالات القصوى، والتي قد تشمل الجراحة الترميمية للمناطق المصابة أو الجراحة لإزالة الأنسجة اللمفاوية المصابة.

6- قد يشمل العلاج أيضًا الدعم العاطفي والنفسي.





وهناك بعض المضاعفات الشائعة للإصابة بداء الفيل هو العجز الناجم عن التورم الشديد وتضخم أجزاء من الجسم، ويمكن أن يصعب الألم والتورم لدى المصاب أن يكمل مهامه اليومية أو العمل.





ويمكن أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بداء الفيل، عبر اتباع بعض التعليمات، وفقا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي، ابرزها:





1- تجنب البعوض أو اتخاذ الاحتياطات لتقليل خطر الإصابة بلدغاته.

2- التخلص من مناطق تكاثر البعوض باستمرار.

3- بالنسبة للأطفال يمكن إبعاد البعوض عنهم باستخدام الناموسيات.

4- استخدام طارد الحشرات، والأقراص الطاردة للبعوض.

5 - ارتداء قمصان ذات أكمام طويلة وبنطلونات، وذلك في المناطق التي يكثر بها انتشار البعوض.

6- تجنب السفر إلى الأماكن المصابة التي يكثر فيها انتشار المرض، كـ أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والهند، وجنوب أمريكا.

7- أخذ diethylcarbamazine (DEC)، ألبيندازول ، والإيفرمكتين كعلاج وقائي قبل السفر إلى المناطق المعرضة للعدوى.



