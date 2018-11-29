تضامن الأقصر تستعرض مراحل تنفيذ جراسب مصر مع وفد الاتحاد الأوروبي

استعرض أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، مساء الأربعاء، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، مراحل تنفيذ مشروع "جراسب مصر" بالمحافظة.



جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتفعيل الدائم لدور التضامن الاجتماعي في النهوض بالمجتمع اجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك بالشراكة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية، وبناء على توجيه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



ويمول مشروع جراسب مصر (‪GRASP Egypt‬) من الاتحاد الأوروبي، وقائم على تنفيذه منظمة العمل ضد الجوع بالشراكة مع الشبكة العربية للتنمية والبيئة، ويهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق المنظمات غير الحكومية في المجتمعات الأكثر فقرًا من خلال تمكين المجتمع المدني المحلي، وعن طريق دعم النسيج الاجتماعي للمجتمعات الريفية الشبه حضرية الضعيفة المعرضة للخطر.

