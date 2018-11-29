مغني وممثل وملاكم.. أبرز المشاهير الحاضرين لمباراة سان جيرمان وليفربول

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وليفربول حضورًا واهتمامًا كبيرا من الجماهير ومتابعي الساحرة المستديرة حول العالم، منهم مشاهير اللعبة والتخصصات الأخرى.





ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، شهد حضور ليوناردو دي كابريو الممثل الأمريكي الشهير، ومايك جاجر المغني والشاعر البريطاني.





كما حضر المباراة الروسي المقاتل حبيب نورمحمدوف، إلى جانب مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب.





وحقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا على ضيفه الليفر بثنائية؛ ليرتفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر نابولي الإيطالي صاحب الـ 9 نقاط.