ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مغني وممثل وملاكم.. أبرز المشاهير الحاضرين لمباراة سان جيرمان وليفربول

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:36 ص
صدى البلد
أحمد هاني
شهدت مباراة باريس سان جيرمان وليفربول حضورًا واهتمامًا كبيرا من الجماهير ومتابعي الساحرة المستديرة حول العالم، منهم مشاهير اللعبة والتخصصات الأخرى.

ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، شهد حضور ليوناردو دي كابريو الممثل الأمريكي الشهير، ومايك جاجر المغني والشاعر البريطاني.

كما حضر المباراة الروسي المقاتل حبيب نورمحمدوف، إلى جانب مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب.

وحقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا على ضيفه الليفر بثنائية؛ ليرتفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر نابولي الإيطالي صاحب الـ 9 نقاط.

مغني وممثل وملاكم.. أبرز المشاهير الحاضرين لمباراة سان جيرمان وليفربول
مغني وممثل وملاكم.. أبرز المشاهير الحاضرين لمباراة سان جيرمان وليفربول
مغني وممثل وملاكم.. أبرز المشاهير الحاضرين لمباراة سان جيرمان وليفربول
loading...

ترشيحاتنا

جنين شؤم .. احتفال لإعلان جنس المولود المنتظر يحرق ولاية ويخلف خسائر بملايين الدولارات

يوسف العبد: 20 غرزة للطبيب البيطري رافض ذبح الماشية المصابة بالسل

هل ترد الشبكة عند الخلع؟.. علي جمعة يجيب

برلمانية: خطورة التدخين زادت بعد زيادة أعداد النساء المدخنات

الكويسين يتخطى الـ21 مليون جنيه إيرادات

عزل صلاح واستفاقة نيمار.. 5 عوامل سبب سقوط ليفربول الثالث بدوري الأبطال.. النادي الباريسي يخدع الريدز بتصريحات ما قبل المباراة ويتفوق في كل خطوطه

فرنسيان يقرران تسمية مولودهما جريزمان مبابي.. والسلطات تحيل الأمر للنائب العام

سر تفضيل الملك المصري القديم للقوس في الحرب والصيد..صور

مي عبد الحميد: 75 ألفا سددوا مقدم شقق الإعلان العاشر 900 مليون جنيه

مولودية الجزائري يطيح بالنصر السعودي من كأس زايد للأندية الأبطال

نيمار يتصدر زعامة البرازيل في دوري أبطال أوروبا ..فيديو

الإدارة العامة للمرور تواصل شن حملاتها على الطرق السريعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

فيديو

وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: منتجات جديدة للصناعات الدفاعية المصرية في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: حضرنا معارض عالمية لتطبيق نقاط القوة في معرض إيديكس ..فيديو
فيديوجراف| تصادم جرار زراعي وقطار.. أحمد زكي يقلد المليجي وعمر الشريف.. سيدة حامل في ورم
العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟