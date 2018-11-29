استطلاع: 84% من الفرنسيين يدعمون السترات الصفراء رغم تصريحات ماكرون

كشف استطلاع فرنسي، عن أن غالبية الشعب يدعمون حركة "السترات السفراء" التي تقف وراء احتجاجات وأعمال فوضى منذ أكثر من 11 يومًا؛ اعتراضًا على ارتفاع أسعار الوقود.





وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "أودوكسا"، فإن شعبية حركة السترات الصفراء ارتفعت بأكثر من 7 نقاط رغم أعمال الفوضى التي وقعت في قلب العاصمة الفرنسية باريس 24 نوفمبر الجاري، موضحًا أن 84% من الفرنسيين يدعمون هذه الحركة، وفق ما نقل التلفزيون الفرنسي.





وبيَّن الاستطلاع، أن هذه النتائج تكشف أيضًا عن أن تبرير "ماكرون" أمس الأول، الثلاثاء، هذه الزيادة في أسعار الوقود؛ بمحاولات حماية البيئة.





ووفقًا للشرائح الداعمة لمتظاهري السترات الصفراء، فإن 90% من اليسار المتشدد يدعمونها، وهي نفس النسبة أيضًا من اليسار التقليدي.





كما تحظى هذه الحركة بدعم ساحق من اليمين المتشدد بنسبة 96%، ومن اليمين التقليدي 75%.





وحتى في معسكر ماكرون، هناك نسبة كبيرة، إذ إن 50% من داعمي حزب "الجمهورية إلى الأمام" التي يقوده الرئيس الفرنسي، يدعمون متظاهري السترات الصفراء.