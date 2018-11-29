ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

استطلاع: 84% من الفرنسيين يدعمون السترات الصفراء رغم تصريحات ماكرون

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:32 ص
صدى البلد
حسام جابر
كشف استطلاع فرنسي، عن أن غالبية الشعب يدعمون حركة "السترات السفراء" التي تقف وراء احتجاجات وأعمال فوضى منذ أكثر من 11 يومًا؛ اعتراضًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "أودوكسا"، فإن شعبية حركة السترات الصفراء ارتفعت بأكثر من 7 نقاط رغم أعمال الفوضى التي وقعت في قلب العاصمة الفرنسية باريس 24 نوفمبر الجاري، موضحًا أن 84% من الفرنسيين يدعمون هذه الحركة، وفق ما نقل التلفزيون الفرنسي.

وبيَّن الاستطلاع، أن هذه النتائج تكشف أيضًا عن أن تبرير "ماكرون" أمس الأول، الثلاثاء، هذه الزيادة في أسعار الوقود؛ بمحاولات حماية البيئة.

ووفقًا للشرائح الداعمة لمتظاهري السترات الصفراء، فإن 90% من اليسار المتشدد يدعمونها، وهي نفس النسبة أيضًا من اليسار التقليدي.

كما تحظى هذه الحركة بدعم ساحق من اليمين المتشدد بنسبة 96%، ومن اليمين التقليدي 75%.

وحتى في معسكر ماكرون، هناك نسبة كبيرة، إذ إن 50% من داعمي حزب "الجمهورية إلى الأمام" التي يقوده الرئيس الفرنسي، يدعمون متظاهري السترات الصفراء.

loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. شبيه المعزول محمد مرسي وسط متظاهري السترات الصفراء في باريس

مصطفى الفقي: الأوضاع في فرنسا مهيأة للانفجار.. والسبب أمريكا

قدمي صلصة الطحينة بهذه الطريقة

نابولي يقتنص صدارة المجموعة بثلاثية في النجم الأحمر

باريس سان جيرمان يضرب ليفربول بالهدف الأول بدوري الأبطال..فيديو

مصرع وإصابة 15 في حادث بالوادي الجديد

وزارة التجارة: لا يجوز فرض أي حظر مطلق على الاستيراد

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

برلماني: محمد بن سلمان وجه المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر

أسماء الضحايا الـ15 في تصادم سيارتي أجرة بالوادي الجديد

طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة كينو ومدة الغياب عن المباريات

استطلاع: 84% من الفرنسيين يدعمون السترات الصفراء رغم تصريحات ماكرون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

فيديو

العصار: منتجات جديدة للصناعات الدفاعية المصرية في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: حضرنا معارض عالمية لتطبيق نقاط القوة في معرض إيديكس ..فيديو
فيديوجراف| تصادم جرار زراعي وقطار.. أحمد زكي يقلد المليجي وعمر الشريف.. سيدة حامل في ورم
العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس
العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟