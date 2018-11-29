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وزير التعليم: الموازنة العامة لا تسمح بارتفاع أجور المدرسين

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
حسام الحارتي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حرصه على الارتقاء بمستوى المعلمين داخل القطاع، مردفا "نحن حريصون على حال ومصلحة المعلمين".

وقال "شوقي"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "صح النوم"، المذاع عبر فضائية "ltc"، إنه "تم حل كثيرٍ من مشاكل المعلمين خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى ترقية ما يقرب من 500 ألف معلم تقديرًا لجهودهم".

وعن رفع أجور المعلمين خلال الفترة المقبلة؛ أوضح الوزير، أنه إذا تم الاعتماد على الموازنة العامة المخصصة من جانب الدولة للمعلمين؛ سيطول الوقت، خصوصًا في ظل ارتفاع أعداد المعلمين داخل الوزارة".

وأشار إلى أن هناك موارد أخرى سيتم الاستفادة منها من أجل ارتفاع أجور المعلمين، مرددًا "علشان هم يستحقوا أكتر من كده".

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