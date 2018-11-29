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منوعات

خطأ فادح وراء طلاق الأميرة ديانا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:45 ص
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
نهى حمدي
ارتكبت الأميرة "ديانا"، خطأ كبيرًا قبل حوالي 27 عامًا، عندما طلبت من مصور "باباراتزي" تصوير زوجها، والبوح لها عن علاقة زوجها الأمير تشارلز بـ "كاميلا باركر بولز"، قبل عام من الكشف عنها.

وقال المصور الأسترالي "دارين ليونز"، في لقاء صحفي مع مجلة منظمة الصحة العالمية، إن الأميرة الراحلة ديانا، ذهبت إلى منزله وطلبت منه تصوير زوجها الأمير تشارلز، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف "ليونز"، في حواره، قائلًا: "سألتها لماذا أقوم بتصويره؟ فهو لديه آذان كبيرة، أنف كبير، وهو قبيح، ويتحدث إلى الأشجار"، مضيفًا أنها لمَّحت إليه عن علاقة الأمير ويلز بـ"كاميلا" وخيانته لها.

وذكر المصور، أن هذه الواقعة كانت قبل واقعة "سكويد جيتج" بعام، وهي سلسلة من المحادثات الهاتفية بين ديانا وصديقها جيمس جيلبي تم تسريبها إلى الصحافة البريطانية، والتي لمحت فيها الأميرة بخيانة زوجها.

وقد شكل نشر المكالمات الهاتفية الحميمة؛ نقطة اشتعال في ما يسمى "حرب ويلز" وسرّع انفصال الزوجين الملكي والطلاق.

يذكر أن المصور "ليونز" حصل على ملايين الدولارات لبيع صور الراحلة ديانا، من خلال وكالة "بيج بيكتشرز".

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