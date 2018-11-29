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أخبار البلد

يوسف العبد: 20 غرزة للطبيب البيطري رافض ذبح الماشية المصابة بالسل

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:20 ص
صدى البلد
محمد غالي
أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، تكرار حوادث الاعتداء على البيطريين العاملين بالمجازر، من قبل الجزارين، وآخرها ما شهده مجزر دمنهور، صباح الأربعاء، حيث تم الاعتداء على الدكتور سالم شعبان سالم، أثناء تأدية عمله، وذلك ردا على رفضه ذبح أو ختم عجل مصاب بالسل،.

وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة، إن الدكتور سالم تعرض لمحاولة شروع فى القتل، لرفضه ذبح حيوان مصاب بالسل، مشيرا إلى أنه خلال تواجده فى المجزر، فوجئ باعتداء الجزار عليه، وإصابته بجرح استلزم عمل 20 غرزة، لافتا إلى أنه تم إنقاذ الطبيب بصعوبة من قبل العاملين بالمجزر وتهريبه، وتحرير محضر ضد الجزار.

وأضاف العبد، أن الجزار اعتبر الأمر "تارًا" مع الطبيب، خاصة وأنه سبق وأن حرر محضرا ضد شقيق الجزار، والذى يعمل بنفس المهنة؛ لذبحه أنثى بتلو، الأمر الذى ترتب عليه تلقي الطبيب عدة تهديدات منه.
يوسف العبد: 20 غرزة للطبيب البيطري رافض ذبح الماشية المصابة بالسل
يوسف العبد: 20 غرزة للطبيب البيطري رافض ذبح الماشية المصابة بالسل
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