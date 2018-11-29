محمد لطفي يروج لمسلسل بركة

روج الفنان محمد لطفى لمسلسل بركة من خلال صفحته على الـ"فيسبوك"، حيث نشر صورة من كواليس العمل برفقة الفنان عمرو سعد.





وعلق محمد لطفي على الصورة: "انتظروا مسلسل بركة قريبا".





وينشغل محمد لطفى حاليًا، بتصوير دوره فى مسلسل آخر بعنوان "بحر" أمام الفنان ماجد المصرى، ويجسد من خلاله دور تاجر سلاح.





مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ودياب، وثراء جبيل وكوكى، نورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة، وتدور أحداثه فى 60 حلقة ومن المقرر عرضه قريبا.