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فن

سعاد ماسي تشعل حفل القاهرة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:28 ص
صدى البلد
سمر سعد
أحييت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، حفلا غنائيا بقاعة ماركية بكايرو فيستفيال، وسط حضور جماهيري كبير. في أولي حفلات مشروع The Orchestral Selections المقدم من "صوت ميوزيك".

وتغنت سعاد ماسي مجموعة من أجمل أغانيها بتوزيع موسيقي جديد بالتعاون مع الموسيقال جورج قتله، حيث افتحت الحفل بأغنية يا قلبي، ثم غنت غير أنت، ومسك الليل، ودار جدي، وطليت ع البير.

وفاجأت ماسي، جمهورها بغناء قصيدة شاعر الأرض محمود درويش والتي تحمل اسم أجمل حب، كما غنت لأول مرة أغنية سلام باللغة العامية والتي تعاونت فيها مع الشاعر نادر عبد الله.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير، مع النجمة الجزائرية بالتصفيق الحاد والصيحات، كما حرصت على تقديم مفاجئتها الأخيرة بغناء قصيدة إقرأ سلامي على من لا أسميه، للشاعر بهاء الدين زهير.

واختتمت سعاد حفلها بأغنية زورونيي كل سنة مرة، وسط حالة من السعادة بين جمهورها التي شكرته على الحضور. ومحمود يوسف منظم الحفل مع صوت ميوزك.
سعاد ماسي تشعل حفل القاهرة
سعاد ماسي تشعل حفل القاهرة
سعاد ماسي تشعل حفل القاهرة
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