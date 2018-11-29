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محافظات

الزملوط: دراسة لإقامة منطقة استثمارية زراعية وصناعية بالوادي الجديد

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
أ ش أ
بحث محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مساء أمس، الأربعاء، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سبل تنشيط الفرص الاستثمارية، وجذبها، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الإقليم.

وأوضح المحافظ، في بيان، أن وزيرة الاستثمار وافقت خلال لقائهما بمقر الوزارة في القاهرة، على دراسة إقامة منطقة استثمارية زراعية وصناعية بالوادي الجديد.

وأضاف اللواء الزملوط، أنه تم خلال اللقاء، استعراض آليات العمل على زيادة حجم الاستثمار بالمحافظة، ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من اعتمادات ومنح التعاون الدولي، وذلك وفق خطة المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

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