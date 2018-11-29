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فن

سوق الجمعة يتخطى حاجز 3 ملايين بعد 14 أسبوعا من عرضه

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:32 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "سوق الجمعة"، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه، بعد 14 أسبوعا من عرضه في دور السينما، ولكن تراجعت إيراداته هذا الأسبوع ليحقق 29 ألف جنيه فقط.

"سوق الجمعة" ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد، الذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر، التى تسكن فى هذه السوق والوافدين إليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث.

الفيلم من بطولة عمرو عبدالجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي ونسرين أمين ومحمد عز ومحمود حجازي وسلوي محمد علي ونهى صالح قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط وإخراج سامح عبدالعزيز.
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