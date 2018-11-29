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محافظات

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:44 ص
شرطة الآثار تحبط
شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للبحث عن الآثار حول معبد إدفو
شاذلى عبد الفتاح
توصلت شرطة السياحة والآثار بمحافظة أسوان، إلى كشف أثرى؛ أثناء مداهمة لصوص للآثار حول معبد إدفو. 

وترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للعقيد خالد العيسوي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار حول معبد إدفو الأثرى شمال المحافظة. 

وبعرض المعلومات على اللواء محمد الغول مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار؛ كلف اللواء ناجح زكى مدير مباحث شرطة السياحة، بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة وسرعة ضبط المتهمين وإحباط محاولات التنقيب. 

وتمكنت قوة أمنية شارك فيها الرائد عمر جمال الضابط بمباحث شرطة الآثار بإدفو، من ضبط 3 محاولات تنقيب عن الآثار بالقرب من المعبد، حيث أسفر إحباط المحاولة الأولى بمنزل قرب المعبد، عن العثور على حفرة بداخلها نقوش وجداريات من الحجر الرملى، كما تم العثور على جزء من تمثال أثرى صغير طوله 12 سنتيمترا لأحد آلهة التاريخ المصري القديم، والقبض على 4 متهمين بحوزتهم أدوات الحفر، بينما فر صاحب المنزل هاربا. 

وفى المحاولة الثانية تم العثور على حفرة بداخلها 6 قطع أثرية عبارة عن 2 جزء من قاعدة عمود من الجرانيت الأحمر، وجزئين من تاج عمود من الحجر الرملى أحدهما عليه زخارف وقطع أوانٍ فخارية أثرية تعود تقريبًا للعصر الرومانى، فيما كانت المحاولة الثالثة بمنطقة حاجر إدفو حيث تم ضبط 4 متهمين أثناء الحفر والتنقيب داخل منزل، وتم العثور على حفرة بأبعاد 2 × 7 متر تنتهي بسرداب طوله 15 مترًا، وجرى ضبط أدوات الحفر بحوزة المتهمين. 

ومن جانبها؛ شكلت مديرية الآثار، لجنة فنية؛ لمراجعة القطع التى تم العثور عليها، والتأكد من أثريتها وتاريخها، مع التحفظ على موقع الحفر تحت تصرف النيابة المختصة.
شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور
شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور
شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور
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