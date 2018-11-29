جنين شؤم .. احتفال لإعلان جنس المولود المنتظر يحرق ولاية ويخلف خسائر بملايين الدولارات

تبددت فرحة الزوجين بطفلهما المنتظر، إلى حريق ضخم، التهم عشرات الآلاف من الأفدنة بإحدى غابات ولاية أريزونا الأمريكية.



واشتعلت النيرات وسببت تلك الخسائر الفادحة؛ بسبب جنس الطفل "ولد" أم "بنت"، حيث رغب ضابط يدعى "دينيس ديكي" أن يحتفل هو وزوجته مع أصدقائه، بطفله الذي لم يولد، وقرر أن يفجر عبوة ناسفة مملوءة بمسحوق ملون بالأزرق؛ للكشف عن جنس المولود، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".



ولكن الاحتفال تحول إلى حرائق أشعلت 47 ألف فدان، وكبدت خسائر تقدر بـ 8.2 مليون دولار، على الرغم من اتصال الضابط بالسلطات للسيطرة على الحريق ولكنها امتدت إلى مناطق شاسعة.



وتم القبض على الضابط وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف دولار، فضلا عن تقديم تعويض بقيمة 500 دولار شهريا لمدة 20 عاما، لمن تضررت أراضيه في الحادث.