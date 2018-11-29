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منوعات

بيع سلم برج إيفل في مزاد علني.. والمشتري يدفع ثمنا خياليا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
نهى حمدي
طُرح جزء من السلم الأصلي لبرج "إيفل"، للبيع في مزاد علني، حيث بيع بمبلغ خيالي تخطى المقرر بـ3 أضعاف.

ويتكون هذا الجزء من السلم من 25 درجة، ويبلغ ارتفاعها 4.3 متر، أما وزنه فهو 990 كيلو جراما، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وكان الجزء المبيع من الدرج ضمن مجموعة خاصة في كندا، حيث كان يصل بين أعلى طابقين في برج إيفل، وهو واحد من 24 جزءا من الدرج الذي جرى تفكيكه عام 1983؛ بعد تركيب مصعد بين الطابقين.

فيما قال المتحدث باسم "دار ارتكو ريال" المنظمة للمزاد، إن الذي اشترى هذا الجزء من السلم، دفع مبلغ 191 ألف دولار أمريكي، ورفض الإعلان عن اسمه، فهو يهوى جمع المقتنيات النادرة والقيمة من منطقة الشرق الأوسط.
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