جورج قرداحي ونجوم الفن والأغنية والمشاهير يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري

شارك عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير في الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير حميد الشاعري "الكابو"، وذلك داخل أحد الفنادق الشهيرة بالجيزة.



وكان ضمن الحضور الإعلامي الكبير جورج قرداحي ومن نجوم الفن والأغنية حكيم ، هشام عباس ، منى عبد الغني ، ايهاب توفيق ، فارس ، زيزي عادل ، هشام عبد الخالق ، شذى ، أحمد الشامي ،حسن عبد المجيد ،مصطفى محفوظ ،الملحن محمد مصطفى ،الفنان أحمد فلوكس وحرمه الفنانة هنا شيحة ،الإعلامي ممدوح موسى ،الإعلامي أحمد خيري ،الشاعر عنتر هلال ، وليد الغزالي ،المنتج أحمد أيوب ود.ياسر القصراوي ،طاهر حمزة مدير الحفلات بالفورسيزونز الجيزة ،حسام حسني ،علاء عبد الخالق ،الموسيقار هاني شنودة ،المنتج محسن جابر ونجله محمد محسن جابر ،محمد رحيم وحرمه انوسة كوتة ،أحمد جوهر ،حمدي بتشان ، الـ dj العالمي ياسر الحريري ،خبيرة الطهي داليا مطر ،الفنان محمد عز ،مينا عطا، وغيرهم.



وتبادل المشاركون بالاحتفال، مع الـ "كابو"، أشهر أغاني الثمانينيات والتسعينيات خلال تقطيع تورتة الاحتفال.