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منوعات

مفاجآت وإمكانيات مبهرة يتيحها واتس أب.. تعرف عليها

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:55 ص
صدى البلد
نهى حمدي
يشهد تطبيق المراسلات "واتس أب"، تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، من حيث الشكل وخصائص جديدة تجعله متميزًا عن غيره من التطبيقات المماثلة التي تقدم نفس الخدمة.

وطرح القائمون على التطبيق، التحديث الجديد على نسخة البيتا، والذي وصفه الخبراء والتقارير التكنولوجية بأنه "سيغير اللعبة" تمامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وعلى رأس قائمة التحديثات التي يمر بها "واتس أب" خاصية "الرسائل الصوتية المتتابعة"، ووظيفتها السماح للمستخدمين تشغيل الرسائل الصوتية بصورة متعاقبة من دون الحاجة إلى النقر على كل رسالة على حدة.

أما الميزة الثانية التي سيتم طرحها تخص المكالمات الجماعية، فكل ما عليك أن تقوم بالاتصال بصديقك في أول مرة، ثم بعد ذلك تضيف الآخرين، بكل سهولة ويسر.

كما يمكن من خلال "واتس أب" الضغط على زر جديد تمت إضافته يدعى "استدعاء جماعي" والذي يمكن المستخدم من إمكانية إضافة 3 من أصدقائه إلى مكالمة جماعية.
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