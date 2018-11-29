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رياضة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:18 ص
صدى البلد
ملك موسي
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكرا مغلقا، مساء اليوم، الخميس، بالتجمع الخامس.

يأتي هذا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر اقامتها في السابعة من مساء غد، الجمعة، على ملعب بتروسبورت فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية.

وحسم الزمالك نتيجة مباراة الذهاب أمام زعيم الثغر بالإسكندرية بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو لذا يكفي الأبيض التعادل بأي نتيجة؛ لضمان التأهل لدور الثمانية.

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