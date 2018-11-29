الصحف السعودية: مصر تؤكد تدمير البنية التحتية للإرهاب في سيناء.. ولي العهد يصل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.. دعاوى للحفاظ على استقرار سوق النفط بالمملكة.. وبوتين يشيد بمحمد بن سلمان

- الحياة: رئيس أركان الجيش المصري ينوه بتدمير البنية التحتية للإرهاب في سيناء

- الشرق الأوسط: ولي العهد في الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين - الرياض: الملك يؤكد اهتمام المملكة بالقضاء واستقلاليته وفق الشريعة





سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الخميس، الضوء على تصريحات الفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، بتدمير البنية التحتية للإرهاب في سيناء.





الصحف اهتمت أيضا بسفر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى الأرجنتين؛ للمشاركة في قمة العشرين الاقتصادية.





وأبرزت صخف المملكة دعاوى سعودية رفعت للحفاظ على استقرار سوق النفط، وكذلك تصريحات بومبيو بشأن السعودية بوصفها قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط.





وأعطت أولوية للإشادة التي أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تجاه ولي العهد السعودي في الأرجنتين.





ونبدأ جولتنا من صحيفة "الحياة"، والتي أوضحت أن رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد نوه بجهود الجيش المصري في تدمير البنية التحتية للإرهاب واستعادة الحياة الطبيعية لأهالي سيناء، وتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار في ظل النجاحات المتتالية للعملية الشاملة «سيناء 2018» التي انطلقت منذ فبراير الماضي، في وقت نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وتشهد فعاليات التدريب المشترك مع اليونان ميدوزا 7 غرب جزيرة كريت باليونان ويستمر أيامًا.





وأفاد الناطق باِسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان، أمس، بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية، استمرارًا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة.





وأضاف البيان أن المرحلة الرئيسة للمشروع تضمنت دفع العناصر المدرعة لتطوير الهجوم وتحقيق المهام المخططة بالتعاون مع العناصر الميكانيكية، وصد هجوم العدو المضاد وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه.





وفي سياق آخر، نشرت الصحيفة تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أكد خلاها أن السعودية قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشددا على أن خطر إيران يتطلب الحفاظ على علاقات قوية بين أمريكا والسعودية.





وقال بومبيو، للصحفيين عقب لقاء مغلق مع أعضاء مجلس الشيوخ حول الدعم الأمريكي للرياض في الحرب في اليمن، الأربعاء، إن الصراع في اليمن سيتفاقم دون دعم الولايات المتحدة للمملكة، مضيفًا إن خفض مستوى العلاقات مع السعودية خطأ بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، وأن ولي العهد السعودي وجه بلاده في المسار الإصلاحي.





وكان بومبيو، قد وصف- في مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس- المملكة، بأنها القوة الضامنة لاستقرار الشرق الأوسط.





وأضاف أن «المملكة تعمل على تأمين الديمقراطية الهشة في العراق، وتحاول إبقاء بغداد مرتبطة بمصالح الغرب وليس بطهران. كما أن الرياض تساعد في التعامل مع الأعداد الهائلة من اللاجئين الهاربين من الحرب السورية عن طريق العمل مع الدول المضيفة، والتعاون بشكل وثيق مع مصر. وخصصت المملكة ملايين الدولارات لتعزيز جهود الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى»، مؤكدًا أن النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي للمملكة هما مفتاحا الرخاء الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.





ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، أوضحت أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وصل أمس إلى الأرجنتين، لترؤس وفد بلاده في قمة «مجموعة العشرين»، وكان في استقباله بمطار العاصمة بوينس آيرس وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري.





في غضون ذلك، أكد الكرملين أمس اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي على هامش «قمة العشرين»، وقال إن «الهدف الرئيسي من اللقاء هو تطوير العلاقات بين روسيا والسعودية».





كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك أمس, استعداده للقاء ولي العهد السعودي على هامش القمة، وأشار إلى أهمية الدور السعودي في ملف اليمن..





وقال جوتيريش «إننا نقترب من خلق الأجواء لاحتمال بدء محادثات السلام» في اليمن.





وفي سياق آخر، نقلت الصحيفة عن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح تأكيده أهمية استقرار سوق النفط، وقال إن بلاده لن تخفّض إنتاج الخام وحدها لتحقيق ذلك.





وصرح الفالح لدى وصوله إلى أبوجا للاجتماع مع وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو: «سوف نفعل كل ما هو ضروري، ولكن فقط إذا عملنا معًا كمجموعة من 25 عضوًا»، في إشارة إلى منظمة «أوبك» وحلفائها. وتابع أن السعودية «لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها».





وأضاف أن «الجميع يتوقون للتوصل إلى قرار يعيد الاستقرار إلى السوق». وستجتمع منظمة «أوبك» وحلفاؤها، في فيينا الأسبوع المقبل وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.





في غضون ذلك، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الفضل يعود بصورة كبيرة إلى السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التزام منظمة «أوبك» للمرة الأولى بنسبة مائة في المائة باتفاق لخفض الإنتاج. ووصف بوتين سعر 60 دولارًا لبرميل النفط بأنه «معقول ومتوازن ويناسبنا».





ومن صحيفة "الرياض"، أوضحت أن خادم الحرمين، الملك سلمان أكد اهتمام الدولة وعنايتها بمرفق القضاء واستقلاليته وفق الشريعة الإسلامية.





جاء ذلك خلال استقبال الملك في قصر اليمامة بالرياض أمس، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ورؤساء المحاكم وكتابات العدل وأعضاء النيابة العامة وديوان المظالم.



