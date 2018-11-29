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أخبار البلد

نائب وزير النقل يكشف سبب تأجيل مناقصة خط سكك حديد السخنة - العلمين الجديدة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:36 ص
الدكتور عمرو شعت،
الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل
أحمد أبوشوشة
قال الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، إن التحالف الذي سينفذ خط قطار "العين السخنة - العلمين الجديدة"، كان من المفترض أن يقع الاختيار عليه هذا الشهر، لكن الشركات طلبت تأجيل المناقصة إلى آخر شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف "شعت"، في تصريح لـ"صدى البلد، أن خط "العين السخنة – العلمين الجديدة" هو خط جديد سيكون "هاي سبيد ترين"، وسيحقق طفرة كبيرة جدًا في منظومة سكك حديد مصر، وسيتم إنشاؤه بالتعاون بين وزارتي النقل والإسكان.

وأشار إلى أن مسار الخط سيبدأ من العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية ثم المرازيق، و6 أكتوبر ثم الإسكندرية، ومنها إلى العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل وصلة فرعية من الخط الرئيسي إلى داخل مدينة الإسكندرية.
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