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الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية.. وفرص لسقوط الأمطار

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعًا في نسبة الشبورة المائية بسبب زيادة نسبة الرطوبة والرياح الخفيفة.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن هناك شوائب عالقة تحجب الرؤية على بعض الطرق، موضحًا أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك نشاط للرياح في بعض المناطق خفيف، منوها بأنه سيكون هناك اضطراب كامل في الملاحة البحرية بداية من غد سواء في البحر الأبيض أو البحر الأحمر.

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