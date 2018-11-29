تعرف على خريطة إصلاحات المرور بالطرق اليوم

حذر اللواء أحمد هشام الخبير المروري، قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على معظم الطرق والمحاور الرئيسية خاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعية.



وأَضاف «هشام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن المرور ستضع أسوارًا حديدية في طريق النصر للقادم من يوسف عباس اتجاه مطلع كوبري 6 أكتوبر وذلك لإنشاء مطلع كوبري الفنجري الجديد، لذلك ينصح باتخاذ شارع امتداد رمسيس لتخفيف الضغط المروري على طريق النصر.



وأوضح الخبير المروري، أنه اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم، سيتم غلق جزئي لكوبري أكتوبر المعدني اتجاه الجيزة وحتى الأحد المقبل لعمل إصلاحات وتغيير الفواصل المعدنية به، وسط علامات ارشادية لتسهيل الحركة المرورية، لذلك ينصح باتخاذ كوبري عباس وكوبري الجامعة كبديل، مشيرا إلى أن استمرار أعمال التوسعة والتطوير بالطريق الصحراوي القادم من محور الثورة لاستيعاب الكثافات المرورية، وهناك كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر والدائري.