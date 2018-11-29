صحف فرنسا تحتفل بفوز سان جيرمان على ليفربول

احتفلت صحف فرنسا بفوز فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان على منافسه ليفربول، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت أمس الأربعاء بملعب حديقة الأمراء في إطار الجولة الخامسة من عمر دوري أبطال أوروبا.



وحسم فريق باريس سان جيرمان تأهله إلى دور الـ16 من عمر "تشامبيونزليج" ليضع ليفربول والدولي المصري محمد صلاح في مأزق مع الفريق الإيطالي نابولي، حيث ينتظر الفريقان الجولة الأخيرة ليخطف أحدهما البطاقة المتبقية لدور الـ16 من تلك المجموعة.



وأفردت الصحف الفرنسية مساحات واسعة لتلك المباراة، حيث سلطت الضوء على قوة الفريق الباريسي، مشيرة إلى غياب المحترف الدولي المصري محمد صلاح عن الظهور بشكل جيد خلال المباراة.



وعنونت صحيفة ليكيب غلافها بعبارة: "بروح الأشقاء".



وأضافت: "مع تياجو سيلفا قائد الفريق وإرادة وحشية، أظهر الفريق الباريسي أخيرا الشخصية القوية في المباريات الكبيرة، وبات موقفه قويا في التأهل".



وجاء عنوان صحيفتي لو باريزيان ولو فيجارو واحدا: "بالفوز على ليفربول.. باريس يملك مصيره بيده"



من جانبها، لفتت صحيفة 20 دقيقة: "بي إس جي يبقي على آماله في دوري الأبطال"



فيما كتبت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني: "باريس يرد اعتباره أمام الريدز"