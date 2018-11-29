الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لزيادة التوتر بين روسيا وأوكرانيا

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، وهو مصمم على التصرف بشكل مناسب، وبالتنسيق الوثيق مع شركائه الدوليين، ودعت روسيا إلي ضمان مرور حر وبلا عوائق عبر مضيق كيرتش من وإلى بحر آزوف، وفقا للقانون الدولي.





وكانت بولندا دعمت فكرة فرض عقوبات جديدة، لكن دولا عدة بينها فرنسا وألمانيا رأت أن هذا سابق لأوانه.





أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد" حيال ما وصفه بـ "الزيادة الخطيرة" للتوترات بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف.وقالت مفوضة الأمن والخارجية لدى الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، الخميس - إن حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشعر بالاستياء حيال هذا الاستخدام للقوة من جانب روسيا، وهو أمر غير مقبول في سياق من العسكرة المتزايدة في المنطقة.وطالبت جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وقالت: "نحض روسيا بشدة على الإفراج بدون قيد أو شرط وبلا تأخير عن السفن التي جرى احتجازها وعن طاقمها ومعداتها".يذكر أن البحرية الروسية احتجزت ثلاث سفن أوكرانية يوم الأحد الماضي، حيث قالت إن هذه السفن انتهكت حدودها الدولية، وهو الأمر تنفيه أوكرانيا.