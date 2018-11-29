ضبط تشكيل عصابي بحوزته كمية من الهيروين بالبحيرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحيرة من القبض على تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات بمركز ايتاى البارود مكون من عاطلين وبحوزتهما 52 تذكرة لمخدر الهيروين أثناء ترويجها بدائرة المركز.



وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (منطقة غرب الدلتا)، يتضمن ما ورد لهم من معلومات عن قيام كل من: "محمد ح أ" 32 سنة، "السيد أ أ أ" 34 سنة عاطلان ومقيمان بمنشية الحرية بدائرة مركز إيتاى البارود بالاتجار في المواد المخدرة.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين بمأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور بمحل إقامتها وأماكن ترددهما، ما أسفر عن ضبطهما وبحوزتهما 52 لفافة لمسحوق الهيروين تزن حوالى 150 جراما، ومبلغ 745 جنيهًا، و3 هواتف محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، وأعيد قيد المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.