ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ثقافة مطروح تحتفل بيوم الطفل في عرض فني بمدرسة تحفيظ القرآن

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:52 ص
صدى البلد
ايمن محمود
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة مطروح عرض فنون شعبية لفرقة الطفل للفنون الشعبية بمدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة.

والتي شملت العديد من الفقرات الفنية والعاب العرائس المتحركة والرسم وتم تقديم جوائز للمتميزين.

كما نظمت ثقافة مطروح ورشة فنية للموهوبين بمدرسة باحثة البادية مع الفنانة صحراء وصفي .

واكد محمد حمدي مدير الثقافة بمطروح انه من المقرر استمرار تقديم الثقافة للعديد من الفعاليات بالمدارس لزيادة الوعي الثقافي للطلاب واكتشاف الموهوبين منهم وثقل مهاراتهم.
ثقافة مطروح تحتفل بيوم الطفل في عرض فني بمدرسة تحفيظ القرآن
ثقافة مطروح تحتفل بيوم الطفل في عرض فني بمدرسة تحفيظ القرآن
ثقافة مطروح تحتفل بيوم الطفل في عرض فني بمدرسة تحفيظ القرآن
ثقافة مطروح تحتفل بيوم الطفل في عرض فني بمدرسة تحفيظ القرآن
ثقافة مطروح تحتفل بيوم الطفل في عرض فني بمدرسة تحفيظ القرآن
loading...

ترشيحاتنا

صحة أسيوط: فحص مليون و796 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

بعد تبرع أميتاب باتشان للمزارعين.. نجوم العالم والجانب الإنساني في حياتهم.. براد بيت وأنجلينا جولى ينشآن مؤسسة Jolie-Pitt الخيرية لصالح القضايا الإنسانية.. وجورج كلونى يدعم مناهضة العنصرية بالسودان

بيع سلم برج إيفل في مزاد علني.. والمشتري يدفع ثمنا خياليا

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سان جيرمان

نائب وزير النقل يكشف سبب تأجيل مناقصة خط سكك حديد السخنة - العلمين الجديدة

استطلاع: 84% من الفرنسيين يدعمون السترات الصفراء رغم تصريحات ماكرون

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

إيفانكا ترامب تدافع عن نفسها في أزمة الإيميل الشخصي

وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو

الديزل لـ محمد رمضان يقترب من 23.5 مليون جنيه

أجيري يستفسر عن أسباب إصابة الدوليين

حكم دفع المال من أجل الحصول على وظيفة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

الكثبان الرملية ثروة مهدرة وسط صحراء الوادي الجديد.. مقصد لسياحة السفاري وثروة قومية حال استغلالها ..صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو
المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو
تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو
وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟