ثقافة مطروح تحتفل بيوم الطفل في عرض فني بمدرسة تحفيظ القرآن

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة مطروح عرض فنون شعبية لفرقة الطفل للفنون الشعبية بمدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة.



والتي شملت العديد من الفقرات الفنية والعاب العرائس المتحركة والرسم وتم تقديم جوائز للمتميزين.



كما نظمت ثقافة مطروح ورشة فنية للموهوبين بمدرسة باحثة البادية مع الفنانة صحراء وصفي .



واكد محمد حمدي مدير الثقافة بمطروح انه من المقرر استمرار تقديم الثقافة للعديد من الفعاليات بالمدارس لزيادة الوعي الثقافي للطلاب واكتشاف الموهوبين منهم وثقل مهاراتهم.

