يصيب نفسه بسلاح أبيض ويتهم نجل شقيقته بسبب خلافات الميراث

تسببت خلافات الميراث فى قيام فلاح بقرية المهدية بمركز أبو المطامير بإصابة نفسه بجرح نافذ بسلاح أبيض، نكاية في ابن شقيقته بسبب خلافات الميراث فيما بينهم، وتم نقل المصاب بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة.





وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بإصابة بنفسه داخل منزله بقرية المهدية بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود المدعو محمد ج ع إ 58 سنة فلاح "مسجل شقى خطر ( سرقات عامة ) وسبق اتهامه فى 44 قضية متنوعة، بمنزله بذات الناحية وهو مصاب "بجرح نافذ مع استقرار السكين بالبطن".





على أثره نقل المصاب المذكور لمستشفى أبوالمطامير العام وتحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية للعلاج، وبسؤاله اتهم نجل شقيقته محمد ف ز م ( هارب ) بالتعدى عليه بسكين وإحداث إصابته لخلافات بينهما بسبب الميراث.





وبسؤال شاهدى الواقعة زوجة المصاب زاهيه ز ع41 سنة ربة منزل، وشقيق المصاب عبدالله 40 سنة سائق، قررا بعدم صحة ما جاء بأقوال المصاب المذكور.



