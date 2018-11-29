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حوادث

إصابة فلاح ووالده فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
أصيب فلاح ووالده مقيمان بقرية الشوكة بمركز دمنهور "كدمات وسحجات" اثر تعدى جيرانهم عليهما وإحداث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة بارضهم الزراعية وتم نقل المصابان للمستشفى العام .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور من كل من : جميل ر س ع  42 سنة ، ووالده رمضان س ع 67 سنة فلاح مصابان "كدمات وسحجات" ومقيمان قرية الشوكه بدائرة المركز بقيام كل من : حمدى ر م 75 سنة  فلاح، نجله زكريا 50 سنة فلاح والمقيمان بذات الناحيه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المُشار إليها لخلافات بسبب الجيره بأرضهم الزراعية.

وبسؤال المشكو في حقهما أنكرا ما نسب إليهما وإتهما المُبلغان بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما من قبل "بكدمات وسحجات تاريخ 25 الجاري لذات السبب . .وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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