تخريج الدفعة الأولى من برنامج التبادل الطلابي في التعليم التكنولوجي بين مصر والصين

شهد السفير أسامة المجدوب، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، حفل تخرج الدفعة الأولي من برنامج التبادل الطلابي في مجال التعليم التكنولوجي بين مصر والصين.



ووجه السفير المجدوب – في كلمة أثناء الحفل في العاصمة (بكين) - التهنئة لخريجي هذا العام، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة التي تشمل إعدادهم ليكونوا كوادر تعمل في الكلية التكنولوجية المصرية الصينية التي أسهمت السفارة المصرية في افتتاحها هذا العام بجامعة قناة السويس.



وأوضح السفير المجدوب أن برنامج التبادل الطلابي يتضمن إرسال 100 طالب وطالبة إلى معهد بكين المهني لتكنولوجيا المعلومات على خمس دفعات لاستكمال دراستهم الجامعية باللغة الصينية لمدة أربع سنوات في مجال هندسة الميكاترونيكس وهندسة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الدراسة لمدة عام آخر في جامعة "جياو تونج" لهندسة الاتصالات ببكين لإعدادهم ليكونوا كوادر تعمل في الكلية التكنولوجية المصرية الصينية.



وأشار المجدوب إلى أن البرنامج يهدف إلى الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة في ربط التعليم الفني بالصناعة، حيث إن هذه المعاهد والجامعات مرتبطة بالمصانع في الصين، والتي تشرف على مناهجها وبرامجها التعليمية والتدريبية وتساهم في تمويلها.



حضر الحفل رئيس معهد بكين المهني لتكنولوجيا المعلومات، ونائب رئيس المعهد مدير العلاقات الدولية، والدكتور حسين ابراهيم المستشار الثقافي المصري، وتوفيق سرحان مندوب مؤسسة مصر الخير، والدكتور طارق الفرماوي المشرف الأكاديمي علي الطلاب المصريين.



