ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة عامل فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بالبحيرة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
إصابة
إصابة
جمالات الدمنهورى
دخل عامل مقيم بحى شبرا بمدينة دمنهور فى حالة غيبوبة تامة أثر إصابته "بإشتباه نزيف داخلى بالمخ " فى مشاجرة مع آخر بسبب خلافات المصاهره وتم نقل المصاب للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول المدعو  محمد ن م س50 سنة عامل ومقيم شبرا بدائرة القسم مصاب " إشتباه نزيف داخلى بالمخ  وغيبوبه تامه "ولا يمكن إستجوابه

وبسؤال زوجته منى م ح50 سنةربة منزل ومقيمه بذات الناحيه .. إتهمت المدعو حسن م ال 28 سنة  ومقيم بذات الناحيه بالتعدى على زوجها المذكور بعصا كانت بحوزته محدثًا إصابته المُشار إليها .. لخلافات بينهما بسبب المصاهرة. 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وإتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب بقطعه حديديه محدثًا إصابته "بجرح بالرأس "لذات السبب المُشار إليه وتحرر المحضر اللازم .. وجارى العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.
loading...

ترشيحاتنا

إسرائيل تكتشف كاميرا مراقبة سرية أمام منزل رئيس الشاباك

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سان جيرمان

الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية.. وفرص لسقوط الأمطار

10 آلاف فرصة.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالشرقية.. السبت

المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم

الإدارة العامة للمرور تواصل شن حملاتها على الطرق السريعة

مغني وممثل وملاكم.. أبرز المشاهير الحاضرين لمباراة سان جيرمان وليفربول

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

صحيفة بريطانية تكشف أسباب فشل قمة العشرين في الأرجنتين

3 وصفات سحرية تخلصك من انتفاخ البطن

سوق الجمعة يتخطى حاجز 3 ملايين بعد 14 أسبوعا من عرضه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

الكثبان الرملية ثروة مهدرة وسط صحراء الوادي الجديد.. مقصد لسياحة السفاري وثروة قومية حال استغلالها ..صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو
المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو
تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو
وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟