إصابة عامل فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بالبحيرة

دخل عامل مقيم بحى شبرا بمدينة دمنهور فى حالة غيبوبة تامة أثر إصابته "بإشتباه نزيف داخلى بالمخ " فى مشاجرة مع آخر بسبب خلافات المصاهره وتم نقل المصاب للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول المدعو محمد ن م س50 سنة عامل ومقيم شبرا بدائرة القسم مصاب " إشتباه نزيف داخلى بالمخ وغيبوبه تامه "ولا يمكن إستجوابه



وبسؤال زوجته منى م ح50 سنةربة منزل ومقيمه بذات الناحيه .. إتهمت المدعو حسن م ال 28 سنة ومقيم بذات الناحيه بالتعدى على زوجها المذكور بعصا كانت بحوزته محدثًا إصابته المُشار إليها .. لخلافات بينهما بسبب المصاهرة.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وإتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب بقطعه حديديه محدثًا إصابته "بجرح بالرأس "لذات السبب المُشار إليه وتحرر المحضر اللازم .. وجارى العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.