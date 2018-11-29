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محافظات

صحة أسيوط: فحص مليون و796 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
حملة القضاء على فيروس
حملة القضاء على فيروس سي
إيهاب عمر
أكد الدكتور أسامة حجازي مدير إدارة الرعاية الأساسية والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط، أنه تم فحص مليون و796 ألف و981 مواطنا في حملة القضاء على فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة.

وقال حجازي في تصريح لـ"صدى البلد" إنه تبين من خلال الفحص إيجابية الأجسام المضادة في 70 ألفا و904 مواطنين وارتفاع الضغط لدى 103 آلاف و738 مواطنا وارتفاع السكر لدى 81 ألفا و149 مواطنا.

وأشار إلى أن الحملة تعمل على مدار 12 ساعة بمختلف الوحدات الصحية بالإضافة الى النقابات والميادين العامة وجامعتي أسيوط والأزهر.
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