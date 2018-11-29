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أخبار العالم

إسرائيل تكتشف كاميرا مراقبة سرية أمام منزل رئيس الشاباك

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:37 ص
صدى البلد
سمر صالح
كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الخميس، أن وحدة حماية الشخصيات بجهاز الشاباك، عثرت على كاميرا مراقبة مخفية، مثبتة امام منزل رئيس جهاز الشاباك "نداف أرجمان".

ونقلت القناة العبرية، عن مصادر بالشاباك قولها "إن شخصا مدنيا نجح بالوصول قرب منزل رئيس الشاباك، وتثبيت كاميرا أمام منزل أرجمان، مكثت لعدة أيام".

ووفقا للقناة السابعة، أضافت هذه المصادر، "أن الكاميرا كانت تصور مدخل المنزل، وكل من يدخل ويخرج من منزل أرجمان، وتحركات الشارع المقابل لمنزله".

وبحسب المصادر ذاتها، مكثت الكاميرا أمام منزل أرجمان، لعدة أيام دون الكشف عنها، وأشارت القناة العبرية، الى أنه تم فتح تحقيق للوصول الى الشخص الذي وضع الكاميرا.
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