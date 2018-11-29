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رياضة

أجيري يستفسر عن أسباب إصابة الدوليين

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:29 ص
خافير اجيري
خافير اجيري
نور عادل
استفسر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن الأسباب التي أدت إلى كثرة إصابات اللاعبين الدوليين خلال الفترة الماضية.

وطالب أجيري من معاونيه بتحضير تقارير خاصة بالأسباب التي أدت إلى تعرض أكثر من لاعب دولي إلى إصابات عضلية، خلال الفترة الاخيرة منهم صلاح محسن مهاجم الأهلي ومحمود حمدي الونش، نجم دفاع الزمالك.

ويرغب خافيير في معرفة الأسباب الاساسية وراء تلك الإصابات من أجل تفاديها خلال معسكرات منتخب مصر، حيث أكد على معاونيه ضرورة تواجد جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.
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