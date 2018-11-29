وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

الوصفة الأولى

المقادير:

الوصفة الثانية

المقادير:

تبحث العديد من السيدات عن أفضل الطرق التى تزيد من كثافة الحواجب، دون اللجوء لعمل تاتو الحواجب، الذى يسبب فى بعض الأحيان الكثير من الأضرار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على أبرز وصفتين لزيادة كثافة الحواجب وتطويل الرموش ومنعها من التساقط تقدمها خبيرة التجميل حنان الديب..فرشاة أسنانجوز هندطريقة الاستخدام:يوضع جوز الهند على الحواجب باستخدام فرشاة الأسنان.يتم التركيز على الأماكن التي ترغبين في تكثيفها.ويفضل تركها على الحاجب حتى صباح اليوم التالي.إذا لم ترغبي في تركها طوال الليل على الحاجب، يمكنك استخدام ماء الورد لتنظيف الحاجب.ملعقة زيت جرجيرملعقة زيت لوز حلوطريقة الاستخدام:يخلط زيت الجرجير وزيت اللوز الحلو جيدا مع بعضهما.باستخدام الفرشاة يتم وضع الزيت على الحاجب.ويفضل تركها على الحاجب حتى صباح اليوم التالي.