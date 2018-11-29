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مرأة

وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:00 م
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تبحث العديد من السيدات عن أفضل الطرق التى تزيد من كثافة الحواجب، دون اللجوء لعمل تاتو الحواجب، الذى يسبب فى بعض الأحيان الكثير من الأضرار، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على أبرز وصفتين لزيادة كثافة الحواجب وتطويل الرموش ومنعها من التساقط تقدمها خبيرة التجميل حنان الديب..

الوصفة الأولى
المقادير:
فرشاة أسنان
جوز هند

طريقة الاستخدام:
يوضع جوز الهند على الحواجب باستخدام فرشاة الأسنان.
يتم التركيز على الأماكن التي ترغبين في تكثيفها.
ويفضل تركها على الحاجب حتى صباح اليوم التالي.
إذا لم ترغبي في تركها طوال الليل على الحاجب، يمكنك استخدام ماء الورد لتنظيف الحاجب.

الوصفة الثانية
المقادير:
ملعقة زيت جرجير
ملعقة زيت لوز حلو

طريقة الاستخدام:
يخلط زيت الجرجير وزيت اللوز الحلو جيدا مع بعضهما.
باستخدام الفرشاة يتم وضع الزيت على الحاجب.
ويفضل تركها على الحاجب حتى صباح اليوم التالي.
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